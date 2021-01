5 Skigebiete nur mit Naturschnee Infos einblenden

Familienfreundlich, Freerider-tauglich: Hier kommt die weisse Pracht vom Himmel und nicht aus Kanonen und Lanzen.

Bannalp NW: Zwei Skilifte, sieben Pisten

Bannalp: Mit der Luftseilbahn gelangt man in zehn Minuten mitten ins Skigebiet. Foto: PD

Abseits vom Trubel grosser Ski-Destinationen liegt oberhalb von Wolfenschiessen und Oberrickenbach im Engelbergertal das kleine Skigebiet Bannalp. Es ist umgeben von imposanten Gipfeln wie dem Kaiserstuehl und dem Hasenstöck und bequem mit der Luftseilbahn in gut zehn Minuten erreichbar. Von der Bergstation Kreuzhütte gelangt man in das familienfreundliche Gebiet mit zwei Skiliften. Die sieben eher kurzen Pisten werden vom Skilift-Verein Bannalp unterhalten und präpariert. Das Skigebiet eignet sich gut fürAnfänger, ist aber auch ein beliebter Ausgangspunkt für Schneeschuhtouren in der Region.

bannalp.ch, Saison: bis Ende März

Biel-Kinzig, UR: Der andere Hundschopf

Biel-Kinzig: Blick aufs Nebelmeer. Foto: PD

Um auf dem Hundschopf den Berg hinunterzubrettern, muss man nicht zwingend nach Wengen aufs Lauberhorn reisen. Definitiv nicht so steil ist die gleichnamige Piste im Skigebiet Biel-Kinzig oberhalb von Bürglen. Das familienfreundliche und meist nebelfreie Wintersportgebiet verfügt über einen Sessellift, einen Skilift sowie einen Kinderlift und bietet abwechslungsreiche Pisten für Anfänger und Könner. Hier ist das Fahren abseits der Pisten sogar offiziell erlaubt: Freerider finden zahlreiche schöne, unpräparierte Hänge für traumhafte Pulverschnee-Abfahrten.

biel-kinzigag.ch, Saison: bis 20. März

Moléson FR: Spektakuläre Gipfelabfahrt

Moléson: Durch Wälder und über Weiden. Foto: PD

Nur wenige Kilometer von Gruyère entfernt befindet sich das Skigebiet Moléson mit 30 Kilometer abwechslungsreichen Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Sie führen mal malerisch durch Wälder, dann wieder über weite Weiden. Besonders spektakulär ist die Gipfelabfahrt auf der schwarzen Piste von 2002 Meter über Meer hinunter nach Gros Plané. Für Freestyle-Anfänger gibt es zumindest in Nicht-Corona-Zeiten dauerhaft einen Snowpark mit verschiedenen Hindernissen und unterschiedlichen Levels, für Fortgeschrittene den neuen Hindernispark «La Dza», wo sie ihren Stil perfektionieren und neue Tricks ausprobieren können.

moleson.ch, Saison: bis Mitte März

Chur-Brambrüesch GR: Von der City auf die Piste

Brambrüesch: Plateau hoch über Chur. Foto: PD

Abgesehen von Innsbruck liegt wohl kein Wintersportrevier stadtnäher. Dank einer modernen Pendelbahn, Skilift und Sessellift ist man von der Churer City im Nu im Skigebiet Brambrüesch. Das Hochplateau mit einem eindrücklichen Panorama offeriert 20 Kilometer Naturschnee-Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Das Gebiet ist überschaubar und deshalb besonders bei Familien beliebt, zudem kennt man hier kaum lange Wartezeiten. Wer nicht auf die Ski stehen mag, findet eine Winterwander-Rundtour sowie mehrere signalisierte Schneeschuhrouten und einen 5 Kilometer langen Schlittelweg.

bergbahnenchur.ch, Saison: bis 14. März

Hochwang GR: Paradies für Snowkiter

Hochwang: Beste Bedingungen für Snowkiter. Foto: Getty

Als Geheimtipp gilt das Skigebiet Hochwang zwischen Chur und Arosa. Von St. Peter aus führen eine Sesselbahn und ein Skilift in die «Goldgruoben», wo elf breite Naturschneepisten in allen Schwierigkeitsgraden auf die Skifahrer warten. Beliebt ist das schneesichere Gebiet auch bei Freeridern, die auf den Hängen im Hochwanggebiet ihre Spuren in den Schnee ziehen. In den letzten Jahren ist Hochwang auch zu einem der bekanntesten und beliebtesten Hotspots für Snowkiter in der Schweiz geworden, weil sie hier dank dem Südföhn beste Bedingungen vorfinden.

hochwang.ch, Saison: bis 14. März