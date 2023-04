Open Air auf dem Niesen – Weiblich und international Das Open Air Seaside Sessions hat weibliche Stars aus der Schweiz im Programm sowie US-amerikanische Rock- und Hip-Hop- Bands und Berner-Mundart-Musik.

Riana – hier am Berner Stadtfest im vergangenen Jahr – eröffnet am 10. August die 6. Seaside Sessions auf dem Niesen. Foto: Dres Hubacher

Vom 10. bis zum 12. August wird der Niesen beschallt: Die Seaside Sessions gehen an diesen drei Tagen zum 6. Mal über die Bühne. Der musikalische Mix ist den Veranstaltern wichtig, wie es in der Medienmitteilung vom Montag heisst. «Junge, weibliche Talente in Kombination mit bewährten internationalen Grössen und einem einheimischen Höhepunkt prägen das diesjährige Line-up und versprechen spannende Abwechslung.»

Den Start am Donnerstagabend macht die Appenzeller Singer-/Songwriterin Riana («So Luut»). Die junge Sängerin gewann 2018 den BandXOst Contest und trat unter anderen schon am Open Air St. Gallen und am Zermatt Unplugged auf. Im Anschluss wird die amerikanische Band High South («All We Need») mit ihrem Sound aus Rock und Country-Rock den Niesen beehren.

Bielerin mit englischen Wurzeln

Die Bielerin Naveni («Forget») eröffnet am Freitagabend, 11. August, den zweiten Sessions-Abend auf dem Niesen. Die 21-jährige Singer-/Songwriterin mit Wurzeln in England schreibt und produziert seit über drei Jahren ihre eigenen Popsongs. Ein Hip-Hop-«Schwergewicht» wird im Anschluss einheizen: Delinquent Habits («Tres Delinquentes», «Return of the Tres»). Die West-Coast-Hip-Hop-Legenden brachten in den Neunzigerjahren einige der grössten Hip-Hop-Songs überhaupt raus.

Der Abschluss am Samstagabend steht im Zeichen von «100 Prozent Schweizer Musik» und auch als Hommage an die romanische Sprache, welche dieses Jahr ihr 85. Jubiläum als offizielle Landessprache feiert. Mit «Echos from Grischun to Zurich» beschreibt die Bündnerin Ursina («You Have My Heart») ihr Schaffen. Halunke («Schiffbruch») setzen den musikalischen Schlusspunkt der 6. Seaside Sessions auf dem Niesen.

