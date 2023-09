Wegweisende Fusionsabstimmung – Was ist eigentlich alles im «Päckli»? Der Blick auf die Fakten zur geplanten Fusion von Bern und Ostermundigen zeigt: Für den «Juniorpartner» ändert sich mehr als für die Bundesstadt. Simon Wälti

Wird Ostermundigen ab 2025 zu Bern gehören? Die Entscheidung fällt am 22. Oktober. Foto: Raphael Moser

Der Termin rückt näher: Der Abstimmungskampf tritt in die «heisse Phase». Bisher verliefen die Diskussionen darüber, ob Ostermundigen eigenständig bleiben soll oder nicht, in geordneten Bahnen. Viele im Dorf haben die mögliche Fusion mit Bern wohl noch gar nicht «auf dem Radar». Andere sagen, bisher sei vor allem in der «Politik-Bubble» debattiert worden.