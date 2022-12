Offene Kinder- und Jugendarbeit – «Wegschicken ist keine Lösung» Oberdiessbach, Brenzikofen und Herbligen wollen der Jugend mehr Platz einräumen. Sie schliessen sich der offenen Kinder- und Jugendarbeit Konolfingen an. Stefan Kammermann

Jasmine Hari vor der Turnhalle der Sekundarschule. Die Gemeinderätin hat ihre Fühler ausgestreckt, um die Kinder- und Jugendarbeit in Oberdiessbach zu fördern. Foto: Stefan Kammermann

Schwitzen in der Turnhalle, am Töggelikasten Gegnerinnen und Gegner austricksen oder auch mal für einen Moment chillen. Seit kurzem ist dies jeweils am Samstagabend in der Sporthalle der Sekundarschule Oberdiessbach möglich. Midnight Sports nennt sich das Projekt, welches sich an Jugendliche ab der Oberstufenschule bis zum 17. Altersjahr richtet und bis im April 2023 einen kostenlosen Treffpunkt bietet.