Die Spezialfälle beim FC Thun – Weggeschickt und zurückgeholt Vor dem Spiel am Montag bei den Grasshoppers hat Thuns Carlos Bernegger in vier Partien bereits 21 Spieler eingesetzt. Peter Berger

Schon 21 Spieler sind unter Carlos Bernegger beim FC Thun zum Einsatz gekommen. Foto: Claudio de Capitani/Freshfocus

Nur Ersatzgoalie Nino Ziswiler, der verletzte Miguel Castroman sowie Nachwuchsstürmer Joël Fuhrer haben in Thun unter dem neuen Trainer noch keinen Einsatz in einem Ernstkampf bestritten. In bisher vier Partien hat Carlos Bernegger bereits 21 Spieler eingesetzt. Nur fünf Feldspieler und Goalie Andreas Hirzel standen unter ihm immer in der Startelf.

«Wir befinden uns noch im Findungsprozess und in der Phase des Kennenlernens», sagt der Trainer, der in Thun sein Amt am 11. Oktober angetreten hat. «Ich möchte alle Möglichkeiten des Kaders ausschöpfen, alle Spieler unter Wettkampfbedingungen sehen.» Natürlich seien Automatismen in einem Team sehr wichtig, betont Bernegger. Trotzdem wird er weiter rotieren und damit auch den internen Konkurrenzkampf fördern. «Ohne Zweifel werden wir alle Spieler benötigen. Wichtig ist, dass sie auf dem Platz eine Einheit bilden.» Dennoch hat es ein paar Spezialfälle im Team: