BLS-Haltestelle Buchmatt Burgdorf – Wegen verunreinigtem Material: Die Arbeiten dauern länger Nicht wie geplant Anfang August, sondern erst Mitte September wird der neue Bahnhof Buchmatt in Betrieb gehen. Bis dahin sind Busse unterwegs. Cornelia Leuenberger

Der Umbau der BLS-Haltestelle in der Buchmatt dauert länger als gedacht. Foto: pd

Eigentlich hätte die BLS die neue Haltestelle Burgdorf Buchmatt am 4. August in Betrieb nehmen wollen. Daraus wird nun nichts, die Reisenden werden sich bis zum 17. September gedulden müssen. Den Grund dafür erklärt das Unternehmen in einer Anwohnerinfo: «Bei Aushubarbeiten wurden in grösserer Tiefe unerwartete Verunreinigungen des Untergrundes durch Altlasten entdeckt.»