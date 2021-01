Brandstiftung im Murifeld – Wegen Stimmen im Kopf fackelte er Autos ab Ein psychisch kranker Mann legte im Sommer 2019 in einer Berner Tiefgarage ein Feuer. Über 100 Autos kamen dabei zu Schaden. Nun sitzt er vor Gericht. Michael Bucher

Bei der Brandstiftung in einer Tiefgarage an der Jupiterstrasse brannten fünf Autos komplett aus, über 100 weitere wurden stark verrusst. (Symbolbild) Foto: Imago

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2019 werden die Stimmen im Kopf des Mannes lauter. Seit rund zwei Jahren hört er sie. Sie drangsalieren ihn und bestätigen ihn im Glauben, dass er seit einiger Zeit von Geheimdiensten überwacht wird und er ein unfreiwilliges Versuchskaninchen in einem obskuren Forschungsprojekt ist. Um die Stimmen zum Verschwinden zu bringen, greift er regelmässig zu Marihuana und Amphetamin. So auch an diesem Abend.

«Ich war wie in einem Wahn.» Beschuldigter vor Gericht

In seiner Verzweiflung droht er seinen Einflüsterern zudem, er werde etwas anzünden, wenn sie nicht verstummten. Vergeblich. Also greift er kurz nach Mitternacht in seiner Wohnung an der Jupiterstrasse im Berner Murifeld nach einem Plastiksack. In diesen steckt der 38-Jährige Zeitungspapier und Brennsprit. Schnurstracks begibt er sich in die Tiefgarage. Dort platziert der arbeitslose Lohnbuchhalter das mit Brennsprit getränkte Papier unter einem zufällig gewählten Auto und zündet das Ganze an. Danach verlässt er die Einstellhalle, in der Bewohnerinnen und Bewohner aus drei grossen Wohnblöcken ihre Autos parkieren.