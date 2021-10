16-Millionen-Belagswerk geplant – Wegen LKW: Spiez bekämpft Projekt in Wimmis In der Wimmiser Steinigand an der Grenze zu Spiez soll ein neues Belagswerk entstehen. Wegen des Lastwagenverkehrs formiert sich Widerstand. Jürg Spielmann

Die Spiezer Bäuert Spiezwiler ächzt unter dem Lastwagenverkehr aus der nahen Arbeitszone Steinigand Wimmis. Foto: Jürg Spielmann

Dreck und Lärm. Daran stören sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Spiezwiler. «Wir haben wahnsinnig viel LKW-Verkehr», sagt Ortsvereinspräsidentin Vreni Landolt. Und ergänzt, dass sich das Problem zuletzt verschärft habe. Seit rund einem halben Jahr, schätzt sie.

«Wir sind dran, eine Einsprache zu formulieren.» Jolanda Brunner, Spiezer Gemeindepräsidentin

Ist es lediglich subjektives Empfinden? Ein Augenschein am Dienstagnachmittag zeigt: Binnen fünf Minuten fahren ebenso viele Laster durch die Spiezer Bäuert. Dunkelblaue der Firma Vigier. Sie kommen von oder fahren in die Arbeitszone Steinigand an der Kander in Wimmis, wo das Kieswerk des Unternehmens angesiedelt ist. Wie auch weitere Firmen – beispielsweise das Avag-Entsorgungszentrum, die Sortiergesellschaft Soges AG oder die Frischbeton Thun AG.