Wegen immer höherer Kosten – Prämienverbilligungen neu für Familien mit 99’000 Franken Einkommen möglich Der Kanton will 31 Millionen Franken mehr ausgeben – was Sie jetzt über den Ausbau der Prämienverbilligungen wissen sollten. Marius Aschwanden

Wollte schon im letzten Jahr handeln: SP-Regierungsrätin Evi Allemann scheiterte damals noch mit ihrem Ausbauvorhaben. Foto: Nicole Philipp

Weshalb baut die Regierung die Prämienverbilligungen aus?

Weil die finanzielle Belastung durch die Krankenkassenprämien im Kanton Bern ständig gestiegen ist. Dieses Jahr lag die Kostenzunahme bei durchschnittlich 6,4 Prozent, aufs nächste Jahr hin wird bereits mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Bern gehört damit zu jenen Kantonen, welche die höchsten Prämien aufweisen. Mit dem Ausbau der Verbilligungen will die Berner Regierung «die Kaufkraft von vielen Familien bis in den unteren Mittelstand stärken», wie es Evi Allemann (SP), Vorsteherin der Direktion für Inneres und Justiz, am Dienstag an einer Medienkonferenz ausdrückte.