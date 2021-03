Naherholungsgebiet Könizbergwald – Wegen grober Holzschläge: Politikerin meldet sich zurück Einmal mehr steht die Burgergemeinde Bern wegen grossflächiger Holzerarbeiten im Könizbergwald in der Kritik. Zu Unrecht, wie sie erklärt. Stephan Künzi

Katrin Sedlmayer ist regelmässig im Könizbergwald unterwegs. Sie ärgert sich über die grossflächigen Holzerarbeiten. Foto: Adrian Moser

Eigentlich hatte Katrin Sedlmayer den Vorsatz gefasst, sich aus allen Debatten herauszuhalten. Zu lange war sie in der Öffentlichkeit gestanden, hatte erst als Parlamentarierin und später als vollberufliche Gemeinderätin das Geschehen in Köniz geprägt. Wer eine Planung anstossen, ein Bauprojekt umsetzen oder ein Verkehrsproblem angehen wollte, kam um ihre Direktion nicht herum – bis Ende 2017, als sie sich mit 58 Jahren in den politischen Ruhestand verabschiedete. Wegen Amtszeitbeschränkung.

Doch jetzt, gut drei Jahre nach ihrem Abgang, meldet sich die SP-Politikerin mit allem Nachdruck zurück. Weil sie, wie sie sagt, einfach nicht länger zuschauen kann, wie grossflächig die Burgergemeinde Bern den Könizbergwald ausholzt. Das stelle sie auf ihren regelmässigen Spaziergängen immer wieder fest.