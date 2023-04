Er ist uneingeschränkter Favorit auf die Nummer 1 im NHL-Draft 2023: Der Kanadier Connor Bedard gilt als Wunderkind des Eishockeys. Foto: Dennis Pajot (Getty Images)

In der NHL ging die Regular Season in der Nacht auf Samstag zu Ende. Und es war in den letzten Wochen wieder einmal ein für nicht Eingeweihte seltsames Schauspiel rund um die beste Eishockeyliga zu beobachten. Das Fachmagazin «The Athletic» zum Beispiel widmete den vier abgeschlagenen Tabellenletzten eine tägliche Rubrik, in denen solche und ähnliche Sätze zu lesen waren: «Anaheim hat heute gewonnen und ist damit der Verlierer.» Und das ist nicht nur ironisch gemeint.

Es geht um den Draft. Nach jeder Saison dürfen sich die 32 NHL-Teams die Rechte der 224 weltweit besten 18-jährigen Talente sichern (sieben pro Team). Interessant sind vor allem jene Junioren, die im Vorfeld als Favoriten gelten und ganz am Anfang des Drafts gewählt werden. Und alle paar Jahre, wenn ein Generationentalent darunter ist, dreht eine ganze Liga durch. So wie jetzt dank des Kanadiers Connor Bedard. Der Stürmer gilt als Wunderkind, er kam 2022/23 in der Juniorenliga in 64 Spielen auf 81 Tore und 82 Assists.

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass es die Spieler und Coachs sind, die bewusst für eigene Niederlagen sorgen.

Je schlechter ein NHL-Team in der Regular Season war, desto grösser ist seine Chance, im Draft als Erster auswählen zu dürfen. Vier Teams lieferten sich diese Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den letzten Rang, am Ende machte Anaheim das «Rennen». Vor vielen, vielen Jahren hätten die Kalifornier die Nummer 1 im Draft auf sicher gehabt. Seit 1995 gibt es aber die Draft-Lotterie, die zwar alle paar Jahre einen leicht veränderten Modus erhält, im Grunde aber immer nur diesen Sinn hat: Der Nummer-1-Draft soll unter den schlechtesten Teams ausgelost werden. Der Allerschlechteste hat zwar die prozentual grösste Chance in der Lotterie, soll aber nicht mehr garantiert zum Zug kommen.

Der 1993 zu auffällige Zweikampf um den letzten Rang zwischen Ottawa und San Jose hatte zur Einführung der Lotterie geführt. Extra zu verlieren, in der Fachsprache des US-Sports «Tanken» genannt, sollte nicht mehr zwingend belohnt werden. Wobei es ein weitverbreiteter Irrtum ist, dass es die Spieler und Coachs sind, die bewusst für eigene Niederlagen sorgen. Auch Sportchefs, Präsidenten und Besitzer der Clubs sprechen zwar nicht von «Extra-Niederlagen», sie können aber für die Grundlage sorgen: Dank des Wegtransferierens von Spielern für Draftrechte oder junger Spieler, die noch nicht für eine NHL-Rolle bereit sind, wird das Team geschwächt.

Die aktuelle Mannschaft inklusive Trainer hingegen wird damit aber nicht selten im Stolz verletzt. Sie ist dann angestachelt und versucht trotz Unterlegenheit, erst recht zu gewinnen. Gerade die diesbezüglich legendäre Saison 1992/93 hatte zur Folge, dass in den letzten Runden plötzlich sowohl San Jose als auch Ottawa unerwartete Siege einfuhren. Was nämlich auch nicht vergessen werden darf: Jeder hervorragende junge Spieler, der bald zum NHL-Team stösst, ist ein potenzieller Konkurrent um einen Stammplatz.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

