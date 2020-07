Oberländer im Ausland – «Wegen des Einreiseverbots ist Patong ruhig geworden» 2004 kam der Tsunami, jetzt das Virus: Das ausgewanderte Thuner Ehepaar Ruth und Fred Zaugg-Keller verlässt seit Mitte März das Haus nur noch mit der Schutzmaske. Franziska Streun

Zuerst gerieten Ruth und Fred Zaugg-Keller aus Thun in die Flutwellen des Tsunamis. Erst zwei Monate zuvor in jenem Sommer 2004 war das Ehepaar nach Patong auf der Insel Phuket in Thailand ausgewandert und begann langsam, sich ein eigenes Daheim einzurichten. Insbesondere Ruth überlebte damals die Wasserwalzen des Meeres nur knapp. Nun beschert ihnen das Coronavirus in ihrer lieb gewonnenen neuen Heimat ein zweites Mal einen Ausnahmezustand.

Das Thuner Ehepaar Ruth und Fred Zaugg-Keller lebt in Patong auf der Insel Phuket in Thailand. 2004 überlebten sie knapp den Tsunami, jetzt leben sie mit den Corona-Schutzmassnahmen. Foto: PD