Autobahn bei Wileroltigen – Wegen der vielen Fahrenden: Bund sperrt Rastplatz Autofahrer und Lastwagenchauffeure können den Rastplatz bei Wileroltigen bis auf weiteres nicht benützen. Er ist mit Fahrenden belegt. Stephan Künzi

Gesperrt: Der Autobahnrastplatz bei Wileroltigen ist einmal mehr «besetzt – occupé». Foto: Leserreporter

Wieder ist der Autobahnrastplatz bei Wileroltigen «besetzt – occupé», wie auf der Zusatztafel am Parkplatzschild zu lesen ist. Doch anders als Mitte März richtet sich die Botschaft nicht mehr nur an die Lastwagenfahrer, für die hier schon damals vorübergehend kein Platz mehr war. Diesmal bleiben auch die Autofahrer aussen vor: Am Donnerstag hat das Bundesamt für Strassen (Astra) das Areal an der A1 kurzerhand für jeglichen Verkehr gesperrt.