Gartenbaumesse in Koppigen – Wegen der Klimaerwärmung wird die Halle beregnet Ende Juni startet die grösste Fachmesse der grünen Branche. 20’000 Leute werden erwartet. Ein Besuch bei den Aufbauarbeiten in Koppigen. Gabriel Volken

Josef Poffet hat die Gartenbaumesse bereits vor zwei Jahren geplant. Dann kam Corona. Foto: Beat Mathys

Motorenlärm und Metallgeklapper sind zu hören. Ein Arbeiter hämmert unter dem noch grauen Himmel. Ein kleiner Bagger hebt Stangen in die Höhe, die für den Gerüstbau der Halle in Koppigen notwendig sind. Ein Passant spaziert mit seinem Hund anscheinend unbekümmert von all dem Lärm vorbei. Es herrscht ein emsiges Treiben an diesem Vormittag, und die Aufbauarbeiten liegen bislang im Zeitplan.

Die ÖGA, die landesweit grösste Fachmesse der grünen Branche, findet nach einem Corona-bedingten Ausfall im Sommer 2020 nun wieder statt. Sie richtet sich unter anderen an Gärtnerinnen, Gemüseanbauer und Floristen. Vom 29. Juni bis zum 1. Juli läuft die Messe. Die 12 Hektaren grosse Ausstellungsfläche ist vollkommen ausgebucht. Geschäftsführer Josef Poffet ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr gutes Wetter sein wird.