Unverpackt und Corona – Wegen Corona zurück zum Plastik? Die Pandemie ändert das Einkaufsverhalten der Kundschaft. Das spüren die Unverpackt-Läden in der Region: Sie verzeichnen teilweise grosse Umsatzeinbussen. Sheila Matti

Hygienisch dank Schüttbehältern: Als Beispiel das La Portion Magique in Biel. Foto: Adrian Moser

Rund 30 Prozent weniger Umsatz. So lautet das traurige Fazit von Isabelle Hengrave, der Besitzerin des «i-lade» im Spiegel bei Bern. Corona hat ihrem Geschäft, das es seit 2017 gibt, in den letzten Monaten hart zu schaffen gemacht. «Teilweise sind es auch Stammkunden, die nicht mehr kommen», so die Ladenbesitzerin.