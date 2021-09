Überlastete Intensivstationen – Wegen Corona mieden selbst schwer kranke Herzpatienten den Notfall Im letzten Jahr sind die Herzinfarkt-Diagnosen um 40 Prozent zurückgegangen. Kardiologen gehen davon aus, dass Fälle unentdeckt blieben – und mehr Herzpatienten gestorben sind. Dominik Balmer

Die Herzinfarkt-Diagnosen in den Spitälern sind im Corona-Jahr 2020 um rund 40 zurückgegangen. Die Angst der Patienten vor dem Virus könnte ein Grund für den Rückgang sein. Foto: Getty Images/iStockphoto

Jetzt müssen Christophe Wyss und seine Kollegen wieder zum Telefonhörer greifen und reihenweise unangenehme Gespräche führen. Wyss, Kardiologieprofessor am Hirslanden-Spital in Zürich, teilt seinen Patientinnen und Patienten mit, dass ihre Herzeingriffe verschoben werden müssen. Der Grund: Die Intensivstationen sind derzeit schweizweit mit sehr vielen Corona-Patienten belegt und am Anschlag.

«Manche Patienten reagieren verärgert. Sie schimpfen über die Covid-Patienten, fragen, was uns einfalle», erzählt Wyss. «Sie sagen, sie verspürten starke Symptome und könnten kaum mehr atmen, einige wiederum haben Verständnis.»