Gemeinderat Affoltern – Wegen Corona gibt es eine Urnenwahl Die Wahlgeschäfte in Affoltern können nicht verschoben werden. Nun findet die Elektion der Gemeinderäte als Folge der hohen Corona-Infektionszahlen am 20. Dezember an der Urne statt. Urs Egli

In Affoltern wird der Gemeinderat im Dezember an der Urne statt an der Gemeindeversammlung gewählt. Foto: Thomas Peter

Im Nachgang zu den am letzten Freitag an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung Affoltern behandelten Geschäften sah der Gemeinderat am 18. Dezember eine ordentliche Versammlung vor. Dies, weil für die Amtsdauer 2021 bis 2024 eine Person für das Gemeindepräsidium und vier Personen als Gemeinderäte gewählt werden müssen. Die Wahlen müssen also noch in diesem Jahr stattfinden.

Die Bedenken

Bei seinen jüngsten Beratungen habe der Gemeinderat jedoch festgestellt, teilte dieser am Mittwoch mit, dass sich die anstehenden Wahlgeschäfte an der angedachten Gemeindeversammlung schlecht mit den bundesrechtlichen und kantonalen Massnahmen gegen die hohen Corona-Infektionszahlen vereinbaren liessen. Zudem sei der Gemeinderat der Meinung, dass aufgrund der aktuellen Infektionszahlen Stimmberechtigte verunsichert sein könnten und deshalb einer Gemeindeversammlung fernbleiben würden. Das Fazit: «Der Anspruch der Stimmberechtigten auf eine freie und unverfälschte Willenskundgabe erscheint dem Gemeinderat daher gefährdet.»