Abstimmung in Trubschachen – Wegen Corona an die Urne Wenn es um Gemeindeangelegenheiten geht, stimmt man in Trubschachen nie an der Urne ab. Aber jetzt können die Bürger nicht per Handzeichen über eine Überbauungsordnung befinden. Susanne Graf

Bevor die Firma Jakob ihren Neubau verlängern kann (rot markiert), müssen die Stimmberechtigten an die Urne. Visualisierung: PD

Es ist nicht so, dass das Vorhaben umstritten wäre. Die Firma Jakob will ihr bestehendes Fabrikationsgebäude bis an die Grenze der Götschimatte verlängern. Die heutige Lagerhalle soll verschwinden. Denn im Neubau will Jakob Rope Systems Platz schaffen für die Integration der Habegger Maschinenfabrik AG, die von Thun nach Trubschachen umziehen wird.