Grossbank zeigt sich spendabel – Wegen Börsenboom: UBS erhöht ihre Boni Investmentbanker sollen 20 Prozent mehr erhalten, während die Angestellten in der Vermögensverwaltung mit einer kleineren variablen Vergütung rechnen müssen – vor allem in Europa. Beat Schmid

Will seinen Investmentbankern 20 Prozent mehr Lohn zahlen: Ralph Hamers, der neue Chef der UBS. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Für einige gut verdienende Bankangestellte wird das Krisenjahr 2020 zu einem Glücksjahr. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt, können die Investmentbanker der UBS auf einen 20 Prozent höheren Bonus hoffen.

Weniger gut sieht es für die Angestellten in der Vermögensverwaltung aus. Dort sollen die variablen Lohnbestandteile insgesamt nur leicht nach oben gehen oder unverändert bleiben.

Laut der Nachrichtenagentur gibt es jedoch grosse regionale Unterschiede: So sollen die Boni von Privatebankern in Asien um 10 Prozent steigen. Ihre Kollegen in Europa haben das Nachsehen; ihre Boni sollen um 10 bis 15 Prozent sinken.