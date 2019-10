Wegen Bauboom ziehen die Schweizer mehr um

Der Leerstand in der Schweiz ist mit mehr als 75’000 unbewohnten Wohnungen so hoch wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Und er steigt weiter – ein Ende ist nicht in Sicht, obwohl die Bautätigkeit langsam nachlässt. Mancherorts wird aber immer noch weitergebaut. Oft dort, wo die Nachfrage nach neuen Wohnungen tief ist.