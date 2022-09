Regionalgericht Oberland – Wegen 134 Delikten verurteilt Viele Delikte und ein Denkzettel. Ein 25-jähriger Mann erhielt eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten und eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Die Strafe konnte «knapp bedingt» ausgesprochen werden. Anne-Marie Günter

16 Seiten lang war die Anklageschrift gegen einen jungen Mann, der sich vor dem Regionalgericht Berner Oberland für zahlreiche Delikte verantworten musste. Foto: «20 Minuten»/Simon Glauser

Er machte so ziemlich alles, was verboten ist: Er prügelte auf der Strasse, meist unterstützt von einem oder mehreren Kollegen und in der Überzahl. Manchmal gings dabei darum, Geld zu erpressen. Er brach ein und zerstörte dabei Sachwerte, öffnete mit Gewalt einen Geldwechselautomaten, liess in Läden Dinge mitgehen, stahl und veränderte ein Motorfahrrad, fuhr ein von einem Kollegen gestohlenes Fahrzeug ohne Führerausweis, trug das Bajonett eines Sturmgewehrs mit sich, konsumierte und besass etwas Kokain zum Handeln, pinkelte öffentlich und trug die Covid-Maske trotz Aufforderung im Zug nicht.