Regionalgericht Emmental-Oberaargau – Weg von der schiefen Fahrbahn Selten wünscht eine Richterin einem notorischen Wiederholungstäter von Herzen alles Gute. Es kann aber vorkommen, wenn der Mann ihr glaubhaft versichert, an sich zu arbeiten. Johannes Hofstetter

Ein Straftäter landete zuerst hinter Gittern und erst dann hier vor Gericht. Foto: Beat Mathys

Normalerweise sitzen Delinquenten erst vor Gericht und dann hinter Gittern. Im Fall eines Straftäters, der am Donnerstag vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau antraben musste, verhielt es sich umgekehrt: Er war tags zuvor aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden, wo er eine lange Freiheitsstrafe verbüsst hatte, weil er zum wiederholten Mal angetrunken Auto gefahren war, ohne über das «Billett» zu verfügen. Der Ausflug endete wie so oft mit einem Crash. Der Polizei gab er, was bei ihm ebenfalls zum Standard gehörte, falsche Personalien an.