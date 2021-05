Neue E-Bike-Angebote – Weg 899 ist jetzt bereit Am Samstag werden die neue Herzschlaufe Burgdorf und der «Hügu Himu» offiziell eröffnet.

Unterwegs auf der neuen Herzschlaufe, hier bei Schafhausen. Bild: pd

Die Herzschlaufe Burgdorf ist eine lokale Velowanderroute im Netz von «Veloland Schweiz». Die Strecke verläuft ab Burgdorf in zwei Schleifen: Der Teil Ost ist 49 Kilometer lang und führt via Lueg in die Wynigenberge und zurück über Wynigen nach Burgdorf. Der Teil West misst 43 Kilometer, vom Ausgangspunkt Burgdorf gehts über Dieterswald zur Mänziwilegg und via Schafhausen zurück nach Burgdorf. Die Strecken sind nun ausgeschildert und tragen die Nummer 899, wie Emmental Tourismus mitteilt.

Der «Hügu Himu» ist das neue Label, mit dem sich das Emmental als E-Bike-Paradies vermarktet. Es gibt sechs Tagesrouten – insgesamt über 450 Kilometer lang –, die sich beliebig kombinieren lassen. Entlang der Strecken können allerlei Angebote besucht und gebucht werden, von Gastrobetrieben über Hofläden bis zu Museen.

