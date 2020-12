Schlag für Standort Schweiz – WEF sagt Treffen auf Bürgenstock ab und geht nach Asien Der Prestigeanlass findet 2021 nicht in der Schweiz statt. Die Organisatoren des World Economic Forum geben Singapur den Vorzug. UPDATE FOLGT

Für ihn kommt nur Asien infrage: WEF-Gründer Klaus Schwab zieht mit dem Prestigeanalss nach Südostasien. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Angesichts der hohen Virus-Fallzahlen verlegt das Weltwirtschaftsforum (WEF) sein Jahrestreffen 2021 von der Schweiz nach Singapur. Die Pandemie würde es schwierig machen, die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer in Europa zu gewährleisten, heisst es in einem Reuters vorliegenden E-Mail von WEF-Präsident Borge Brende. «Der Vorstand hat heute eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, die Sonder-Jahrestagung 2021 nach Singapur (13. bis 16. Mai) zu verlegen.» Das Treffen, bei dem sich jeweils Manager und Spitzenpolitiker im Januar in Davos austauschen, sollte 2021 eigentlich im Frühjahr auf dem Bürgenstock stattfinden. (Lesen Sie dazu: WEF-Wegzug so gut wie entschieden)

Das negative Image der Schweiz in der Corona-Pandemie mag ein wesentlicher Grund für die Verschiebung des Tagungorts sein. Allerdings sind die Fallzahlen nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa, in den USA oder Südamerika beunruhigend hoch. Weil aber Gründer Klaus Schwab schon aus finanziellen Gründen auf gar keinen Fall auf die Durchführung des WEF im Jahr 2021 verzichten will, kam eigentlich nur die Verschiebung nach Asien in Frage. Dort haben die Staaten das Virus mehrheitlich im Griff. Dass kaum Manager aus Europa oder Übersee nach Singapur reisen werden, dürfte kaum eine Rolle spielen. Dafür werden wohl umso mehr finanzkräftige Asiaten teilnehmen.

Das Virus im Griff: Singapur kommt nun mit dem grossen Wirtschaftstreffen zum Handkuss. (23. November 2020) Foto: How Hwee Young (Keystone)

red