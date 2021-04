Streit vor dem Ende – WEF soll 2022 wieder in Davos stattfinden Das Weltwirtschaftsforum soll im kommenden Jahr wieder im Kanton Graubünden stattfinden. Die Hotellerie muss noch die «Rahmenbedingungen» für das Treffen schaffen. /red

Das Weltwirtschaftsforum 2021 wurde wegen der Corona-Krise nicht wie üblich in Davos veranstaltet. (25. Januar 2021) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) wird nächstes Jahr wohl wieder in Davos stattfinden. Voraussetzung sind laut den Organisatoren vertretbare Hotelpreise, ausschlaggebend sei auch die Corona-Situation. Das WEF sei zurzeit im Gespräch mit der Hotellerie und der Gemeinde Davos, sagte WEF-Sprecher Yann Zopf und bestätigte damit eine Mitteilung des Tourismusverbandes Destination Davos Klosters.

Dort wird ein kürzliches Interview mit Alois Zwinggi, Managing Director des WEF, zitiert: «Davos ist und bleibt unsere Heimat. An dieser Tradition möchten wir festhalten, was das Jahrestreffen betrifft. Insofern die Rahmenbedingungen stimmen»,

Zwinggi soll dem Tourismusverband zufolge damit die überhöhten Preise in Davos während des Jahrestreffens angesprochen haben. Die Präsidentin des Hoteliervereins Hotel-Gastro Davos (HGD), Tamara Henderson, führte daraufhin Gespräche mit grösseren Davoser Hotels. Der Tenor sei erfreulich: «Es ist schön zu hören, dass alle dankbar sind, dass wir das WEF 2022 wieder in Davos durchführen dürfen», so Henderson.

Auch Reto Branschi, CEO/Direktor der Destination Davos Klosters ist erfreut: «Diese Gespräche waren sehr wichtig, da zu Beginn verschiedene Parteien skeptisch waren.» Läuft alles nach Plan, soll das WEF im kommenden Jahr in der Woche vom 17. bis 21. Januar 2022 in Davos stattfinden.

