Feriengäste über die Ostertage – Weder willkommen noch unerwünscht Während der Corona-Krise die schönen Osterferientage in der Zweitwohnung geniessen? Das Bundesamt für Gesundheit rät explizit davon ab. Eine Umfrage im Oberland zeigt: Touristiker und Politiker sehen diesbezüglich kein grosses Gefahrenpotenzial. Christoph Buchs

Feriensiedlung mit Zweitwohnungen an der Wychelstrasse, oberhalb der Rothenegg in Grindelwald. Im Hintergrund das Simelihorn und Reeti. Foto: Bruno Petroni

Die eigenen vier Wände so wenig wie möglich verlassen: Die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sind klar. Trotzdem lockt das sonnige Frühlingswetter doch auch vermehrt die Bürgerinnen und Bürger nach draussen, wie verschiedenste Meldungen am vergangenen Wochenende bestätigt haben. Eindringlich wiederholt Gesundheitsminister Alain Berset die Empfehlungen des BAG auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage. Das Tessin, eine beliebte Kurzferiendestination vieler Schweizer in dieser Jahreszeit, sei insbesondere zu meiden – auch wenn eine Schliessung des Gotthardtunnels nicht infrage käme.