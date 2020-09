Ortsplanungsrevision, kurz OPR: Der Begriff mag vielen staubig vorkommen und bei den wenigsten das grosse Kribbeln auslösen. Dabei ist das, was derzeit in Thun geschieht, für die Zukunft der Stadt entscheidend. Hier und jetzt werden auf Jahre hinaus wichtige Weichen gestellt. Entsprechend komplex und sensibel ist die Materie. Dass es die Stadt dabei nicht allen Recht machen kann, ist von vornherein klar – zu weit klaffen die Interessen auseinander; von möglichst viel bis zu möglichst wenig Wachstum, von sehr strengen bis zu gar keinen Vorgaben in Sachen Mobilität und Energie. Kann die Stadt also nur verlieren?

Ein cleverer Mittelweg

Nein, sie kann auch viel gewinnen. Dann nämlich, wenn sie die Einwohnerinnen und Einwohner ernst nimmt. Wenn sie die zahlreichen Mitwirkungseingaben nicht nur zur Kenntnis nimmt und zur Seite legt, sondern sie nutzt, um Verbesserungen vorzunehmen. Ohne Kompromisse geht es dabei nicht – gesucht sind keine Extrempositionen und Überambitionen, sondern ein cleverer Mittelweg. In Sachen Kommunikation haben die Behörden unbestreitbar einen grossen Effort geleistet – mit diversen Infoanlässen oder der Möglichkeit der digitalen Mitwirkung. Und die Verantwortlichen sind nicht zu eitel, sich einzugestehen, dass Anpassungen am Revisionsentwurf möglich und nötig sind.

Es ist richtig, dass die Stadt aufgrund der Befürchtungen über die Bücher ging.

Ein klarer Fingerzeig waren die vielen Eingaben, in denen Ängste vor zu starkem Wachstum, zu vielen Möglichkeiten geäussert wurden – ganz konkret etwa bei der Schadaugärtnerei. Es ist richtig, dass die Stadt aufgrund dieser Befürchtungen über die Bücher ging: Der grosse Grenzabstand wird nun doch nicht wie geplant abgeschafft, sondern lediglich reduziert; im sensiblen Bereich Schadaugärtnerei ist weniger möglich als zuerst angedacht. Auch die seit Jahren andauernde Kritik am Fachausschuss Bau und Aussenraumgestaltung hat gewirkt. Dass der sperrige Name verschwindet, ist dabei nur Kosmetik. Wichtiger sind die inhaltlichen Anpassungen: Endlich gibt es deutlich klarer formulierte Vorgaben, wo der Beirat aktiv wird – und wo nicht. Gut so.

Stadt ist gefordert

Einigermassen erstaunlich ist, dass die Stadt in Sachen Nachhaltigkeit nicht weiter geht; schliesslich betont die Regierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit stolz, dass das Label «Energiestadt Gold» erreicht werden soll. Umso mehr stehen die Behörden in der Pflicht, bei konkreten Grossprojekten wie dem Siegenthalergut Nachhaltigkeitsthemen grosse Beachtung zu schenken. Gefordert ist die Stadt auch in Sachen Tempo: Bei aller Komplexität ist es wichtig, die OPR bald abzuschliessen – damit Bauwillige möglichst rasch genau wissen, was in Zukunft in Thun gilt.

Weder Stillstand noch Verschandelung: Die Stadt muss sich entwickeln können, aber mit Rücksicht auf die Historie. Der mit der OPR eingeschlagene Weg stimmt. Damit Thun bleibt, was es ist: Nämlich – soviel Lokalpatriotismus darf sein – eine der schönsten, lebenswertesten Städte überhaupt.