Kulturevents in Matten – Weder Krimi noch Comedy Jetzt ist es entschieden: In diesem Jahr finden keine Events des Vereins Kulturbeutler statt.

Der Vortrag von Jürg Mosimann, Ex-Mediensprecher der Kapo Bern, musste abgesagt werden. Foto: Archiv BZ

«Die Abwechslung vom Alltag muss warten»: Unter diesem Titel teilt der Verein Kulturbeutler mit, dass seine beiden Anlässe von Ende November im Kirchgemeindehaus Matten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Die Comedy-Nacht soll am 6. Februar 2021 nachgeholt werden.

Bis zuletzt sei es «ein Hoffen und Bangen» gewesen». «Matten lacht» hätte zum achten Mal stattfinden sollen. Und ein Abend zuvor hätten Jürg Mosimann, ehemaliger Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, und Prof. Dr. med. Eva Scheurer, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Basel, über ihren nicht ganz alltäglichen Berufsalltag berichtet.

War man naiv?

Doch nun müssen sich auch die Kulturbeutler der aktuellen Lage geschlagen geben. «Bis zuletzt ver-

feinerten wir immer wieder unser Schutzkonzept, kauften Plexiglasscheiben und hätten kontakt- und bargeldlose Zahlungen am Anlass anbieten können», erklärt Adrian Eschmann, Kommunikationsverantwortlicher des Vereins. Aber: Die auf unbestimmte Zeit verfügte Obergrenze für Veranstaltungen bis 50 Personen macht eine weitere Planung überflüssig.

War es denn nicht ein bisschen naiv, so lange an eine positive Entwicklung zu glauben? Diese Frage verneint Eschmann vehement: «Selbstverständlich steht auch für uns die Gesundheit aller Beteiligten und die baldige Eindämmung der Pandemie im Vordergrund. Doch daneben erscheint es uns essenziell, den Menschen gerade in dieser schweren Zeit etwas Abwechslung zu bieten.»

Kein Trübsal

Der im September gestartete Vorverkauf lief nach Angaben der Kulturbeutler für beide Events sehr gut und bewegte sich trotz der vielen negativen Meldungen auf Vorjahresniveau. Umso mehr schmerze es Künstler, Helfer und Organisatoren, die Anlässe aktuell nicht durchführen zu können, schreibt der Verein.

Doch wer nun erwartet, dass die Kulturbeutler den Kopf hängen lassen und Trübsal blasen, liegt falsch. Adrian Eschmann: «Es bringt nichts, über Gegebenheiten zu monieren, die man nicht ändern kann.»

pd/aka