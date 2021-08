Sommerserie «Tour de Berne» - Erfahrungen einer Camping-Skeptikerin

Sommerserie «Tour de Berne» – Wechselbad der Gefühle Campen ohne jede Erfahrung mit drei Kindern – kann das gut gehen? Eigentlich nicht. Mirjam Comtesse

So friedlich ist es mit Kindern beim Campen nicht immer. Aber zwischendurch gibt es wunderbare Momente der Eintracht. Foto: mjc

Der erste Anflug eines Nervenzusammenbruchs kommt bereits beim Packen. Was nimmt man denn alles mit für den Campingausflug ins Eichholz in Wabern? Möglichst wenig, natürlich. Aber wenn die Kinder sich langweilen, zu warm oder zu kalt haben oder ohne Lieblingsstofftier nicht einschlafen können? Also doch lieber zu viel als zu wenig dabeihaben. Die Rucksäcke werden prall und praller, die Zeit bis zum geplanten Aufbruch knapp und knapper.

Erfahrene Camperinnen und Camper werden über solchen Dilettantismus lachen; sie wissen genau, was unerlässlich ist und worauf man getrost verzichten kann. Nicht-Profis dagegen merken leider zu spät, dass die Ohropax für einen erholsamen Schlaf essenziell gewesen wären, die Zusatzdecke im Sommer dafür völlig überflüssig ist.