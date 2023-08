Die Fussballszene ist verblüfft – Mit dem Wechsel löst Guillaume Hoarau eine Art Versprechen ein Indem sich der frühere YB-Topstürmer dem FC Muri-Gümligen anschliesst, hat er nur fast alle überrascht. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Adrian Horn

Ein Mann, ein Wort: Guillaume Hoarau. Foto: Raphael Moser

Wie kam das Engagement zustande?

«Lass uns das machen!», sagte Guillaume Hoarau zu dem Menschen, den er «Boss» nennt. Foto: Laurent Crottet

Guillaume Hoarau hegt länger schon Sympathien für den FC Muri-Gümligen, vor rund vier Jahren wurde er Mitglied des Donatorenclubs. Mit Vereinspräsident Bruno Hunziker entstand eine Freundschaft. Der Rechtsanwalt sagte einst scherzhaft zum Franzosen, seine Karriere werde er ja wohl hoffentlich in Gümligen beenden. Dieser bestätigte – was wiederum Hunziker für einen Scherz hielt. Als Hoarau vor einem Monat aus La Réunion in die Schweiz zurückkehrte, traf er sich mit dem Clubpräsidenten, den er offenbar konsequent «Boss» nennt. Hunziker fragte, ob er nun für die 1. Mannschaft spielen wolle – ohne dies wirklich ernst zu meinen, wie er gegenüber dieser Zeitung lachend festhält. Hoarau aber habe gesagt: «Lass uns das machen!».