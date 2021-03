Vesper-Konzerte in Thun – Wechsel von der Scherzlig- in die Johanneskirche Die Vesper-Konzerte 2021 sollen ab 13. Juni stattfinden, aber mit wichtigen Änderungen. So wird in eine geräumigere Örtlichkeit gewechselt.

Evelyn und Kristina Brunner in der ausverkauften Scherzligkirche in Thun anlässlich der Vesper-Konzerte 2018. Foto: Heidy Mumenthaler

Das fünfköpfige Organisationsteam mit Ursula Krummen Schönholzer, Christoph Kuhn

Thomas Rüegsegger, Barbara Weil und Heidy Mumenthaler will die Vesper-Konzertreihe dieses Jahr durchführen. Aber mit gewichtigen Änderungen, wie es mitteilt.

So wird für die Saison 2021 von der Kirche Scherzligen in die geräumige Johanneskirche an der Waldheimstrasse 33 gewechselt, in der auch Maskenpflicht gelten wird. Zudem wird eine Reservation empfohlen. Und: Die Konzertreihe beginnt am 13. Juni später als sonst.

Start mit musikalischer Meditation

Den Auftakt bestreiten die bekannte Barockgeigerin Maya Homburger und der Kontrabassist Barry Guy mit einer musikalischen Meditation. Auf dem Programm stehen drei Rosenkranzsonaten von Franz Biber, zeitgenössische Werken und Eigenkompositionen. Sie tauchen so in spirituelle Ausdrucksbereiche der geistlichen Welt ein.