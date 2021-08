Handball in Thun – Wechsel in der Rotweiss-Geschäftsstelle An der Hauptversammlung von DHB Rotweiss Thun stand die Verabschiedung von Marlene Zbinden, langjährige Leiterin der Geschäftsstelle und Sponsoring-Verantwortliche, im Mittelpunkt.

DHB Rotweiss Thun im Spiel gegen Winterthur, Februar 2021. Foto: Deuring Photography/Martin Deuring

Am Mittwoch, 25. August, führte DHB Rotweiss Thun seine Hauptversammlung in der Aula der Gotthelfhalle durch. Alle sich zur Wiederwahl stellenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Als neue Geschäftsführerin von Rotweiss Thun wurde Anne Graber, seit einigen Monaten bereits Sportchefin, gewählt. Sie wird im Bereich «Business Relations» künftig von der neuen Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, Romana Ponzio, unterstützt. Rotweiss-Präsidentin Ursula Haller selbst wird sich dem Sponsoringbereich widmen und somit das neue Duo der Geschäftsstelle ergänzen, welche ab Oktober im Frachtraum an der Seestrasse zu finden sein wird.

«Trotz des Abgangs unserer langjährigen Leitung der Geschäftsstelle mit Marlene Zbinden und Nina Maurer blicken wir zuversichtlich in die Zukunft. Denn es ist uns gelungen, zwei sehr kompetente und innovative Frauen für die Neubesetzung unserer Geschäftsstelle zu gewinnen», sagte Ursula Haller denn auch.

Marlene Zbinden geehrt

Im Mittelpunkt stand zweifellos die Verabschiedung von Marlene Zbinden. Nach 29 Jahren im Verein, davon 18 Jahre als Spielerin, 11 Jahre Sponsoring-Verantwortliche und 4 Jahre Leiterin der Geschäftsstelle, will sich Marlene Zbinden beruflich neu orientieren.

Als Dank für dieses «einzigartige, langjährige und verdienstvolle Wirken», wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, wurde Zbinden zum Ehrenmitglied ernannt. Auch Nina Maurer, welche im Januar ins Team einstieg, und Sabrina Steiner, langjährige Spielerin und im Vorstand verantwortlich für das Ressort Kommunikation, wurden verabschiedet.

«Rotweiss Thun dankt allen Sponsoren und Sponsorinnen, allen Gönnerinnen und Gönnern herzlich für die grosszügige und wertvolle Unterstützung im vergangenen Jahr», heisst es in der Mitteilung weiter. Nur dadurch könne der Spielbetrieb aufrechterhalten werden.

Am Samstag, 11. September, 15 Uhr, feiert der DHB Rotweiss Thun sein 50-jähriges Bestehen mit einem grossen Fest und seinem ersten Heimspiel des SPL1-Teams gegen HV Herzogenbuchsee (Spielbeginn 17 Uhr).

pd

