Simon Maurer aus Grindelwald und Christian Peter aus Bern: Das sind die beiden neuen Köpfe im Verwaltungsrat (VR) der Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken (fmi) AG. Sie wurden anlässlich der Generalversammlung (GV) des Oberländer Unternehmens am Mittwoch gewählt. Karin Ritschard Ugi, bisherige Vizepräsidentin, löst Robert Zaugg an der VR-Spitze ab. Zaugg sowie Ursula Widmer scheiden aufgrund der Amtszeitbeschränkung nach zehn Jahren aus dem fmi-VR aus.

Die beiden Neuen

«Simon Maurer ist seit zehn Jahren als selbstständiger Berater tätig», heisst es in einer Mitteilung der fmi über das neu gewählte VR-Mitglied: «Nach Abschluss der Höheren Fachschule für Wirtschaft in Bern hat er sich unter anderem mit einem Emba an der Universität Zürich und dem CAS Verwaltungsrat Rochester Bern weitergebildet.»

Der zweite Neugewählte, Christian Peter, sei Gründungsmitglied und Partner der auf Rechtsberatungen für Organisationen im Gesundheitswesen spezialisierten HEP & Partner GmbH. «Er hat Rechtswissenschaften in Zürich und Nanterre (Paris X) studiert und an der Universität Zürich als Dr. iur. promoviert.»

Mehr stationäre und ambulante Fälle

In ihren beiden Akutbetrieben verzeichnete die Spitäler fmi AG fürs Jahr 2022 insgesamt 9898 stationäre (Vorjahr: 9495) und 66’761 ambulante Konsultationen (Vorjahr: 57’991), also deutlich mehr. Die üblichen saisonalen Schwankungen seien ausgeblieben, so die Mitteilung weiter: «Das Coronavirus im Frühjahr, die Grippewellen und die RSV-Infektionen im Herbst und Winter führten zu einer konstant hohen Bettenbelegung.»

Mehr Fälle, fehlendes Personal – nur dank unermüdlichem Einsatz aller Mitarbeitenden gelang es der

Das Abklingen der Pandemie habe ausserdem wieder eine stärkere Reisetätigkeit ermöglicht. «Deshalb gehörten auch Tages- und Urlaubsgäste wieder zu den in den fmi-Spitälern behandelten Personen.» Die Zahl der Geburten sei hingegen gesunken, «ein Trend, der im Berichtsjahr schweizweit feststellbar war». Gross sei hingegen die Nachfrage in der Psychiatrie. Der fmi-Psychiatrie sei es indessen gut gelungen, «sich auf eine unaufgeregte und gute Versorgung der Region zu konzentrieren».

Fachkräftemangel auch im Oberland

Mittlerweile sei der Fachkräftemangel auch in den fmi-Betrieben angekommen, lassen diese verlauten. «Aber nicht nur die Langzeitpflege kämpfte 2022 mit fehlendem Personal, der Fachkräftemangel prägte 2022 alle Bereiche der Spitäler fmi AG.» Um die Mitarbeitenden zu unterstützen, habe die Geschäftsleitung alle Urlaubsgesuche bewilligt und in ausserordentliche Personalmassnahmen investiert, unter anderem in eine einmalige Sommerprämie und zusätzliche Lohnmassnahmen.

