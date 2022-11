Oberländer Jungfreisinnige – Wechsel im Vorstand und Nominationen für Nationalratswahlen Neu nimmt Pascal Gamper Einsitz im Vorstand. Er wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

Die Jungfreisinnigen Berner Oberland tagten in Thun. Foto: Bruno Petroni

«Das Ziel fürs nächste Jahr ist, wieder mehr Leben in die Sektion zu bringen und neue Mitglieder anzuwerben.» So begrüsste Co-Präsident Björn Abbühl zur Mitgliederversammlung der Jungfreisinnigen Berner Oberland.

Im Anschluss folgte ein Inputreferat von Brigadier Peter Bruns, Kommandant der Luftwaffenausbildungs- und -trainingsbrigade, zum Thema Sicherheit. In diesem sprach er die veränderte sicherheitspolitische Lage an und erläuterte, wie die Schweizer Armee auf diese reagiert und welche längerfristigen Strukturanpassungen vollzogen werden müssen. Der zweite Gastreferent Markus van Wijk, Thuner Stadtrat und Präsident der FDP Thun, erklärte, inwiefern dies auch die Politik auf Gemeindeebene beeinflusst.

Mit dem Blick auf das nächste Jahr hat die Versammlung im Anschluss die Nomination für die Kandidierenden

der Nationalratswahlen 2023 behandelt. Es wurden Niklaus Haldimann (Thun), Raphaela Zihlmann (Matten b. Interlaken) und Björn Abbühl (Weissenburg) einstimmig nominiert.

Weiter kam es auch zu einem Wechsel im Vorstand. Auf die zurücktretende Anna-Lena Liechti folgt Pascal Gamper, welcher einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt wurde. Der neue Vorstand besteht aus Björn Abbühl, Cosimo Seiler, Kaito Weingart, Janic Stalder, Mauro Mathys und Pascal Gamper.

pd

