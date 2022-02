Kastanienpark in Oberdiessbach – Wechsel im Stiftungsrat Yvonne Bieri und Roland Kissling ersetzen Katharina Abt-Bachmann und Bruno Guggisberg als Stiftungsräte des Pflegeheims Kastanienpark.

Roland Kissling gehört neu dem Stiftungsrat des Kastanienparks in Oberdiessbach an. Foto: PD

Yvonne Bieri gehört neu dem Stiftungsrat des Kastanienparks in Oberdiessbach an. Foto: PD

Ende 2021 ist Katharina Abt-Bachmann altershalber aus dem Stiftungsrat des Kastanienparks in Oberdiessbach ausgeschieden. «Damit eine gesamte Neuwahl der Stiftungsräte vermieden werden kann, ist Bruno Guggisberg frühzeitig ebenfalls per 31. Dezember 2021 aus dem Stiftungsrat ausgetreten», teilen die Verantwortlichen des Pflegeheims nun in einer aktuellen Meldung mit, in der sie den beiden für ihren Einsatz in den vergangenen zehn Jahren im strategischen Bereich des Kastanienparks danken.

Katharina Abt-Bachmann und Bruno Guggisberg hätten «massgeblich dazu beigetragen, dass das Pflegeheim die wichtige Entwicklung der letzten Jahre erfolgreich gestalten konnte». Der Stiftungsrat konnte die vakanten Sitze mit Yvonne Bieri aus Kirchdorf und Roland Kissling aus Freimettigen ersetzen, die das Gremium mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen ergänzen sollen.

PD

