Oberländer Landfrauen – Wechsel im Präsidium Die Landfrauen Berner Oberland wählten Heidi Glatthard als Nachfolgerin von Monika Mosimann.

Die abtretende Präsidentin und ihre Nachfolgerin: Monika Mosimann (l.) und Heidi Glatthard, Foto: PD

Zur 69. Hauptversammlung der Landfrauen Berner Oberland trafen sich rund 70 Frauen im Kirchgemeindesaal Spiez. In ihrer Begrüssung munterte die abtretende Präsidentin Monika Mosimann alle auf, sich wieder mehr am gesellschaftlichen Zusammensein zu beteiligen – auch wenn es manchmal etwas Überwindung koste, sich aus der « Komfortzone» zu begeben. Ganz ähnlich sah das auch Jolanda Brunner, Gemeindepräsidentin von Spiez und selber Mitglied der Landfrauen, in ihrem Grusswort: «Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.»

Mit Spannung wurde nach der Genehmigung des Protokolls und der Rechnung das Traktandum «Wahlen» erwartet. Monika Mosimann hat die letzten sieben Jahre den Verein (rund 600 Mitglieder) mit viel Herzblut und Freude geführt. Als Nachfolgerin wählte die Versammlung Heidi Glatthard aus Schattenhalb. Auch Elisabeth Grünenwald aus Zweisimmen wurde nach acht Jahren Vorstandsarbeit verabschiedet. Neu werden dafür Monika Rufener aus Zweisimmen und Marianne Hänni aus der Lenk den Vorstand wieder komplett machen.

Von Hanni Reber wurden die Frauen auf die Frühlingsreise nach Nottwil und die zweitägige Herbstreise ins Wallis «gluschtig» gemacht. Und am Nachmittag amüsierten sich die Anwesenden noch bei einem Vortrag von Daniele Sandoz über die unterschiedliche Sprache von Mann und Frau.

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.