Thun gewinnt in Lyss – Weber glänzt als Skorer Thun hat in Lyss 6:2 gewonnen. Philipp Weber, nicht als Torschütze bekannt, traf zweimal, der neue Stürmer Dominik Gyger war gar dreimal erfolgreich. Reto Pfister

Philipp Weber (rechts) zeigte ungewohnte Qualitäten als Skorer. Foto: Walter Dietrich

Der Thuner Philipp Weber ist als solider MSL-Verteidiger bekannt, ab und zu tritt er auch als Passgeber in Erscheinung. 11 Assists hatte er in der letzten Saison zu verzeichnen. Das Skoren überlasst er jedoch gewöhnlich anderen, 2019/20 war er kein einziges Mal selbst erfolgreich. Seit er vor sechseinhalb Jahren zu den Oberländern gestossen ist, hat er noch nie mehr als viermal pro Saison getroffen.

Im Auswärtsspiel in Lyss schlug am Mittwoch seine Stunde. Der 27-Jährige erzielte die Treffer zum 2:1 und 3:2 für sein Team. Zwischenzeitlich glich Captain Florin Gerber für Lyss noch aus, doch nach Webers zweitem Tor folgte nur 15 Sekunden später das 4:2 für die Gäste. Erzielt hatte es Dominik Gyger, der gar dreifach erfolgreich war. Der Angreifer ist im Sommer vom Swiss-League-Club Langenthal zu den Thunern gestossen.

Letztlich gewann Thun gar 6:2 und führt nun die Tabelle der MSL nach zwei Runden verlustpunktfrei zusammen mit Huttwil an. Ob die Oberländer am Wochenende wieder im Einsatz stehen, erscheint ungewiss. Sie sollen in Düdingen antreten. Die Deutschfreiburger mussten ihr Spiel am Mittwoch gegen Martigny wegen eines Coronafalls im Team absagen.