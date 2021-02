Wawrinka

Stan Wawrinka hatte es in der 1. Runde offenbar eilig. Der 35-jährige Romand schlug den drei Jahre jüngeren Portugiesen Pedro Sousa 6:3, 6:2, 6:4. Wawrinka brauchte für den Einzug in die nächste Runde 1 Stunde und 36 Minuten. Er konnte sich auf seinen starken Aufschlag verlassen und kam nie in Bedrängnis. Nächster Gegner von Wawrinka ist am Mittwoch der Ungare Marton Fucsovics. (heg)

Steht überzeugend in der 2. Runde: Stan Wawrinka (Foto: Andy Brownbill/Keystone)