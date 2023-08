Magnus Norman (47) hat Stan Wawrinka zu alter Stärke verholfen. Der Schwede sagt, was ihn am Vaudois am meisten verblüfft. Und wieso die Tennisfans diesen überall feiern.

Am letztjährigen US Open war Stan Wawrinka noch die Weltnummer 295 und gab in der Startrunde nach zwei Sätzen mit Krämpfen auf. Jetzt schlägt er wieder Topspieler und ist zurück in den Top 50. Was haben Sie mit ihm gemacht?

(lacht) Nein, nein, es geht nicht um mich. Er hat mit seinem Team täglich sehr hart trainiert, um wieder so richtig fit zu werden. Und er hat in letzter Zeit viele Matches gespielt. Er wird immer besser, von Woche zu Woche. Paris war gut, Wimbledon der nächste Schritt, auch Gstaad hat ihn weitergebracht. Er verlor zwar früh im Einzel, dafür gewann er mit Dominic Stricker das Doppel. Das hat ihm fürs Einzel geholfen, wieder einmal ein Turnier zu gewinnen. Als wir uns zwei Tage später in Umag in Kroatien trafen, war das ein anderer Stan. Er war entspannter auf dem Court. Es dreht sich so viel ums Selbstvertrauen. Selbst wenn du wie Stan drei Grand-Slam-Titel, den Davis-Cup und Olympiagold gewonnen hast. Er braucht Matches und Siege.