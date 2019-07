Es wurde mir dort von einem Beamten schnell klar gemacht, dass ich nicht in Kenntnis zu setzen, sondern zu ersuchen hätte; und überhaupt, wie lange ich denn vorhabe, ins Ausland zu gehen? Ich wüsste es noch nicht, gab ich zur Antwort, eventuell für immer. Daraufhin griff der Mann wortlos zum Telefon – in meiner Erinnerung ist es ein ochsenblutrotes Wählscheibentelefon – und sprach, als die Verbindung zustande kam, folgenden unvergesslichen Satz: «Wauti, da wot eine use.»

Jener Wauti hat mir dann kulanterweise, nach erfolgter Vorauszahlung von zwei Jahren Militärersatzpflicht, die Genehmigung zum Auslandsurlaub erteilt – so stehts in meinem Dienstbüchlein. Die Dauer hat er, mit einem Federstrich, auf unbestimmt markiert.

Die Anwesenheit einer Rekrutin war eine tägliche Provokation

Meine 9 Diensttage als waffenloser Truppenkoch in einem unterirdischen Militärspital in Moudon hab ich da in weit weniger heiteren Erinnerung. Ich hatte eben das Lehrerseminar abgeschlossen, ein Ort, an dem wir viel darüber nachgedacht hatten, wie man am besten mit jungen Menschen umging, welche Umgangsformen wünschenswert waren und welche Verhaltensweisen für Gruppen oder die Gesellschaft im Allgemeinen problematisch seien. Eine Art nachzudenken, von der man in Moudon nicht viel hielt.

Überhaupt schien mir, dass man auf dem Waffenplatz wenig vom Nachdenken hielt, und die Umgangsformen widersprachen all meinen Idealen, nach denen ich geplant hatte, mein vor mir liegendes Berufsleben zu gestalten. Der Küchenchef spielte in der Küche Neonazi-Rock und wusste, als ich ihn bat, das auszumachen, offensichtlich gar nicht, wo das Problem lag. Eine Rekrutin – schon ihre blosse Anwesenheit war mir eine tägliche Provokation, schliesslich war sie freiwillig an diesem Ort – war ganz eifrig dabei, den Rekruten das Tenü zu richten.

Unser Vorgesetzter – war es ein Zugführer? –, im Zivilleben Apotheker, war so offensichtlich und so in jeder Hinsicht weit davon entfernt, eine Führungsfigur zu sein, und man wurde den bösen Verdacht nicht los, dass er seinen Rang dazu nutzte, die täglichen Kränkungen, die ihm im Privatleben widerfuhren, zu kompensieren. Kurz, es war eine unerträgliche Stimmung, eine scheussliche Art des Zwischenmenschlichen, eine Feier der Dummheit, der Ignoranz und des schlechten Charakters.