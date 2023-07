Am 20. August im Gürbetal – Wattenwil-Marsch erlebt Derniere Der 15. Wattenwil-Marsch am Sonntag, 20. August, wird auch der letzte sein. Dem OK-Team ist es nicht gelungen, interessierte Personen zu finden, welche den Anlass weiterführen.

Weit zurückgeblendet: Das war der Wattenwil-Marsch aus dem Sommer 2011. Foto: Sibyl Heissenbüttel

«Mit der 15. Ausgabe beenden wir die Tradition des Wattenwil-Marschs.» Das schreibt das OK zum Anlass im Gürbetal, der am Sonntag, 20. August, zum letzten Mal durchgeführt wird. «Viele aus dem neunköpfigen OK engagieren sich bereits seit 17 Jahren mit viel Herzblut und ehrenamtlichen Stunden für den Anlass», sagt dazu Daniel Zaugg, Gemeinderat und Präsident des OK Wattenwil-Marsch.

Er vergisst auch die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer seitens Gemeindeverwaltung, aus dem Frauenverein oder der Bevölkerung nicht. «Leider ist es dem OK-Team nicht gelungen, interessierte Personen zu finden, welche den Anlass gerne weiterführen würden.» Umso mehr seien alle herzlich eingeladen, am Sonntag, 20. August, am letzten Wattenwil-Marsch mitzumarschieren. Eine Anmeldung ist laut dem OK nicht erforderlich. Es wird auch auf ein Startgeld verzichtet.



Spätestens um 15 Uhr im Ziel

Gestartet wird der Wattenwil-Marsch zwischen 8 und 12 Uhr bei der Schulanlage Hagen (Bushaltestelle Bären oder Ey), damit man spätestens um 15 Uhr im Ziel ist. Die diesjährige Route hat eine Länge von 10,7 Kilometern, führt ausschliesslich über Natur- und Asphaltstrassen und ist laut OK mit sportlichem Kinderwagen befahrbar. Die Marschroute führt vorbei am Dittligsee der Gemeinde Forst-Längenbühl.

Für die musikalische Unterhaltung sind das Schwyzerörgeli-Trio Riggisberger Gruess während des ganzen Tags sowie die traditionellerweise dazugehörende Musikgesellschaft Wattenwil (11 Uhr) mit ihren Auftritten zuständig, wie das OK mitteilt: «Für die letzte Ausgabe konnten der Musiker Roberto Brigante und der

Zauberer Urs Fasel engagiert werden. Für Mutige steht ein Rodeo bereit.»

Im Jahr 2007 begann es

Der Wattenwil-Marsch geht auf das Jahr 2006 zurück. Damals forderte das Bundesamt für Sport in Magglingen dazu auf, mehr Bewegung in die Gemeinden zu bringen. Auf Initiative von Alt-Gemeinderätin Erika Jaun hin wurden 2007 diverse Personen gesucht, die bereit waren, ehrenamtlich im OK Wattenwil-Marsch mitzuwirken und den jährlich stattfindenden Wattenwil-Marsch zu organisieren. So wurde der Wattenwil-Marsch zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender.

PD/sp

Fehler gefunden?Jetzt melden.