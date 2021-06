298 Kubikmeter/Sekunde – Wassertemperatur steigt – Aareschwumm dennoch gefährlich Die Aare ist wieder schön grün und am Freitagmittag bereits über 16 Grad warm. Die Abflussmenge jedoch ist immer noch gefährlich hoch. sih

Auch wenn die Aare wieder schön grün ist, von einem Aareschwumm ist aktuell wegen der hohen Abflussmenge abzusehen. Foto: Keystone

Am Donnerstag kletterte die Wassertemperatur bei der Messstation Bern Schönau bereits über 17 Grad, am Freitag noch vor dem Mittag stieg das Thermometer auf 16 Grad. Auch hat die Aare ihr schönes Grün wieder zurück, nachdem es bis Mitte Woche immer wieder gewitterte und der Fluss einer braunen Suppe glich. Und doch ist das Wasser nach wie vor eher trüb.

So ist aktuell weiterhin vom langersehnten Aareschwumm abzusehen. Die Wassermenge beträgt derzeit 298 Kubikmetern pro Sekunde. «Z viu Wasser. Gang gschider ga Abstimme», warnt etwa die Aare-Guru-App am Freitagmittag – wie gewohnt mit einem Augenzwinkern. Eine offizielle Obergrenze der Abflussmenge, ab der das Schwimmen in der Aare als gefährlich erachtet wird, ist selbst Philipp Binaghi, Mediensprecher von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) nicht bekannt. «120 Kubikmeter pro Sekunde betrachten wir von den der SLRG als unbedenklich», sagt Binaghi auf Anfrage. Aktuell führt die Aare in Bern also deutlich mehr als das Doppelte davon.

In rasantem Tempo fliesst die Aare am Freitagmittag durch Bern vor dem Schwellenmätteli. Video: sih

«Gefahren sind nicht immer ersichtlich»

«Gefahren wie Strömungen und Wirbel, Baumstümpfe und Äste oder auch Felsen unter Wasser sind vom Ufer aus nicht immer ersichtlich», sagte Thomas Wälti, Präsident Lebensrettungsgesellschaft Bern, am Montag in einem Interview mit dieser Zeitung. Nach starken Unwettern trübe sich das Wasser, und diese Gefahren können auch bei Einstiegstellen lauern, die bei einem normalen Pegel- oder Wasserstand sicher sind.

Erst am vergangenen Samstag war ein junger Mann auf Höhe des Muribads zum Schwimmen in die Aare gestiegen, obwohl diese braun getrübt war und sichtbar viel Schwemmholz mitführte. Kurz darauf geriet er in Schwierigkeiten und wird trotz einer grossangelgten Suchaktion durch die Polizei seither vermisst.

