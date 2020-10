Bundesplatz in Bern – Wasserspiel macht Pause Das beliebte Wasserspiel auf dem Bundesplatz geht am kommenden Sonntag in die Winterpause. Erst im kommenden März wird es wieder in Betrieb genommen.

Foto: twitter.com /StadtBern

Auch die Saison des Wasserspiels auf dem Bundesplatz geht zu Ende. Die Fontänen werden am Sonntag, 1. November, letztmals zu sehen sein. Danach wird das Wasserspiel für gut vier Monate abgestellt.

Während der Winterpause werden Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten an der Anlage durchgeführt, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung schreibt. Wieder in Betrieb genommen wird das Wasserspiel zum Frühlingsanfang im kommenden März.

