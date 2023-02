Die Loubegaffer – Wasserfallen im Kritikhagel und Baume-Schneider im Museum FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sorgt in Zürich für Verärgerung. Und ein Berner Museum erhielt hohen Besuch. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Stefan Schnyder

Der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen muss sich viel Kritik aus Zürich anhören. Foto: Adrian Moser

Der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen freut sich mit Häme über einen Parteiwechsel. Im Kanton Zürich hat die als Grünliberale gewählte Kantonsrätin Isabel Garcia kurz nach den kantonalen Wahlen zur FDP gewechselt. Dafür musste sie viel Kritik von links-grüner Seite einstecken. Am Freitag meldete sich dann Wasserfallen mit einem Tweet zu Wort: «Wenn sich die Mitte-links-Bubble in Züri so über den Parteiwechsel von Isabel Garcia zur FDP aufregt, dann muss etwas ganz Grossartiges passiert sein», mokierte er sich. Den Eintrag versah er mit den Hashtags WokeCulture und ZüriBubble. Sein Tweet kam in Zürich gar nicht gut an und löste gegen 100 Kommentare aus, die zum Teil wenig schmeichelhaft waren. Staatsmännisch antwortete «Arena»-Moderator Sandro Brotz: «Ich glaube, das hat nichts mit einer Bubble, sondern mit dem Demokratieverständnis zu tun.»