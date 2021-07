Loubegaffer – Wasserfallen fliegt, Camara reitet Während viele Promis Berns Gassen den Rücken gekehrt haben und in die Ferien geflogen sind, sorgen die YB-Spieler für sichtbare und unsichtbare Neuigkeiten. Die Loubegaffer

Leicht neidisch stellen die Loubegaffer fest, dass die Berner Lokalprominenz in den Ferien weilt. Beispielsweise SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen, die geniesst den Sommer gerade in der Nähe von Bordeaux an der französischen Atlantikküste. Nicht nur fürs Weintrinken ist sie dort, nein, sie betätigt sich durchaus auch sportlich. Wasserfallen hat die höchste Düne Europas – Dune du Pilat in Arcachon – erklommen. Und das entsprechend mit einem Freudensprung gefeiert. Wir mögen es ihr gönnen.

Zum Saisonauftakt am Samstag spielte YB gegen Luzern. Nach dem Sieg posteten alle Spieler auf ihren Instagram-Kanälen Jubelbilder. Nicht so Mohamed Ali Camara. Er publizierte ein Foto von sich und einem Pferd. Die Loubegaffer fragten sich, ob er eine Wette verloren hat. Oder hat er schlicht ein neues Hobby, von dem er sehr begeistert sein muss?

Bleiben wir kurz beim amtierenden Schweizer Fussballmeister, dem BSC Young Boys von David Wagner: Am Sonntag haben die Loubegaffer den Mittelfeldspieler Christian Fassnacht gesichtet, er war mit seiner Freundin im Hotel Bellevue Palace beim späten Brunch. Nach dem spektakulären Sieg in Luzern hat sich der Mittelfeldspieler ein üppiges Frühstück reichlich verdient. Er ist ja nicht nur bei YB und in der Nationalmannschaft von Vladimir Petkovic erfolgreich, sondern betreibt sein eigenes Modelabel. Bei den Kleidern beweist er Geschmack. Über Fassnachts Auto-Geschmack allerdings lässt sich streiten. Der Jaguar stand – in grauer Camouflage, aber alles andere als unsichtbar – am Sonntag vor der Drehtür des Luxushotels von Urs Bührer.

Christian Fassnachts Bolide vor dem Hotel Bellevue Palace in der Kochergasse. Foto: Die Loubegaffer

Apropos ansehnlich: Ono-Chef Daniel Kölliker hat im Lockdown mit seinem Sohn gebacken. Der Erfolg sei mässig gewesen. Nun hat seine zehnjährige Tochter ihr Glück mit dem Backofen versucht. Das Gebäck sehe nicht nur komisch aus, es schmecke auch eigenartig, verriet Kölliker den Loubegaffern. Das bestärkte ihn im Motto «Schuster, bleib bei deinem Leisten». Wenn die Tochter zeichnet, ist es grossartig. Wenn der Sohn tanzt, ist es fantastisch. Und veranstaltet Vater Kölliker in seinem Lokal in der Kramgasse Kultur, dann schmeckt das viel besser als die Backwaren aus seinem Hause. So sieht der Back-Versuch übrigens aus:

Zeichentalent ja, Backtalent weniger: Die Tochter des Ono-Chefs Daniel Kölliker hat dieses Werk aus dem Backofen gezogen. Foto: PD/Daniel Kölliker

