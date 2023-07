Leitungsbruch auf Nebenstrasse – Wasser überschwemmte Strasse in Niederwangen Am Donnerstagvormittag war die Freiburgstrasse wegen eines Leitungsbruchs kurzzeitig gesperrt.

Foto: News-Scout/20min

Am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr wurde die Freiburgstrasse in der Nähe des Coop in Niederwangen mit schlammigem Wasser überschwemmt, wie «20min.ch» berichtet. «Wie ein richtiger Fluss», sei es gewesen sagte eine Passantin zum Newsportal.

Grund für die Überschwemmung war laut der Kantonspolizei Bern ein Wasserleitungsbruch. Die Feuerwehr sperrte während der Reinigungsarbeiten und wegen Gerölls auf der Fahrbahn kurzzeitig die Freiburgstrasse. Bereits vor dem Mittag konnte der Verkehr wieder fliessen.

Das Wasser war wegen eines Leitungsbruchs ausgetreten. Foto: News-Scout/U20min

