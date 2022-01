Weltcüpli zur Getränkewahl – Wasser mit Holunder und Melisse aus der Nähe des Zielhangs

Es ist mir schon klar, dass in dieser Zeit auch bei alpinen Weltcuprennen der Schämpis auf die Getränkekarte gehört. Das ist in Adelboden nicht anders. Denn wer als VIP schon seinen 700-Franken-Sitzplatz am 8er-Tisch in der geheizten Chuenis-Lounge gebucht hat, der darf sich getrost ein Cüpli gönnen, zusammen mit den Häppchen und dem anschliessenden 3-Gang-Menü inklusive Flüssigem.

Und schliesslich gibts für die frühaufstehenden Very-Important-People auch Zmorge, und die Sicht auf den Zielhang ist garantiert. Dies alles nach einer entspannten automobilen Anfahrt mit Parkplatz beim P+R Reichenbach – inklusive Kaffeebar. Oder wer mit dem ÖV angereist ist, profitiert vom Extrabus direkt an die Cüpli-Bar. Nein, natürlich nicht, sondern «nur» ins Weltcup-Dorf.