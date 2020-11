Berner Kraftort – Wasser aus dem Glasbrunnen wieder geniessbar Das Wasser aus dem Glasbrunnen in Berner Bremgartenwald kann wieder getrunken werden. Unbekannte hatten den Brunnen mit Steinen verstopft.

Der Glasbrunnen im Berner Bremgartenwald: Manche Leute schreiben dem Wasser besondere Kräfte zu. Foto: Urs Baumann

Das Wasser vom Glasbrunnen im Berner Bremgartenwald kann wieder getrunken werden. Nach der Reinigung der Quellfassungen konnten keine Kolibakterien mehr festgestellt werden, wie die Burgergemeinde Bern mitteilt.

Seit Anfang Oktober war der Glasbrunnen im Berner Bremgartenwald gesperrt. Bei einer Kontrolle wurden damals Kolibakterien im Brunnenwasser festgestellt. Der Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern hatte dem Glasbrunnen vorübergehend die Trinkwasserqualität abgesprochen und die Reinigung der Quellfassungen in Auftrag gegeben.

Die Verunreinigung ist vermutlich auf festgeklemmte Steine in den Fassungen sowie der Brunnenröhre zurückzuführen. Die Quellfassungen, der Überlauf der Brunnstube und die Brunnenröhre wurden vermutlich von Unbekannten mit Steinen verstopft.

zu einem späteren Zeitpunkt müssen noch der Überlauf der Brunnstube sowie die Brunnenröhre in aufwändiger Arbeit von den Steinen befreit werden. In diesem Zusammenhang appelliert der Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern an die Glasbrunnenbesucherinnen und -besucher, die Brunnenröhre sowie den Überlauf nicht mit Steinen und anderen Gegenständen zu verstopfen. Dies könne zu grossem Schaden führen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Glasbrunnen liegt im Quartier Neufeld im Bremgartenwald und gilt als mystischer Kraftort. Der Brunnen befindet sich an einem Kreuzungspunkt von Waldwegen und ist öffentlich zugänglich

tag/pd