Nach dem Sportgeschäft die Papeterie – Wasen droht ein Lädelisterben Ende Jahr schliesst die Papeterie Habegger. Die Leute haben Angst, dass weitere Geschäft folgen. Ihre Bedenken werden erhört. Jacqueline Graber

Entlang der Dorfstrasse in Wasen befinden sich zahlreiche Geschäfte. Foto: Beat Mathys

«Dorfgespräche». So nennt sich ein Anlass, der seit 2021 bisher zweimal in der Gemeinde Sumiswald durchgeführt wurde. An der Veranstaltung können alle Leute mitteilen, was ihnen gefällt oder wo sie allenfalls der Schuh drückt. Das Angebot des Gemeinderats findet Anklang. «Es kamen jeweils rund 35 Personen», sagt Gemeindepräsident Fritz Kohler. Jüngst sei die Befürchtung laut geworden, dass in Wasen ein Lädelisterben erfolgen könnte oder bereits im Gang sei, so Kohler.