Eishockey auf dem Bödeli – Was zwei japanische Brüder beim SCUI machen Die Brüder Thomas und Markus Odermatt spielen diese Saison für den SC Unterseen-Interlaken (SCUI). Es soll ein Zwischenschritt nach oben sein. Nathalie Günter

Die Brüder Markus (l.) und Thomas Odermatt gehen diese Saison für den SC Unterseen-Interlaken (SCUI) auf Torjagd. Foto: Nathalie Günter

Im Alter von 14 und 15 Jahren verliessen die Brüder Markus und Thomas Odermatt, deren Name so gar nicht japanisch tönen, ihr Zuhause in Jozankei Onsen, einem touristischen Ort in der Nähe von Sapporo. Von Japan ging der Weg nach Kanada, wo sie neben dem Hockeyspielen die High School absolvierten. Die letzten zwei Jahre verbrachten sie in den USA, die Brüder spielten in der Juniorenliga USPHL Premier beim Philadelphia Hockey Club für das gleiche Team.

Und jetzt sind der 21-jährige Markus und der 20-jährige Thomas auf dem Bödeli beim SC Unterseen-Interlaken (SCUI) gelandet. Die beiden japanisch-schweizerischen Doppelbürger fallen auf: Sie sehen unverkennbar japanisch aus, sind eher klein und schmächtig gewachsen. Sie wollen die Schweiz, das Land ihres Grossvaters – er stammt aus dem zürcherischen Männedorf –, kennen lernen und im Hockey einen Schritt weiterkommen. Das Gespräch findet auf Englisch statt, das die beiden neben Japanisch sprechen.